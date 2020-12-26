حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 26 – 12 – 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت الموافق 26/ 12/ 2020 العديد من الأحداث المهمة، أهمها سلبية عينة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب النادى الأهلى، واتحاد الكرة يستقر على إيقاف القيد الشتوى للإسماعيلى وتهديده بخصم 6 نقاط، والزمالك يعقد جلسة مع شيكابالا ومحمود عبد الرحيم جنش لتجديد عقدهم، وعقوبة مالية على مصطفى محمد. الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا لـ موسيماني وجاهزيته لقيادة تدريبات الفريق أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، الأهلى تحوُّل عينة بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من إيجابية إلى سلبية، ليتعافى بذلك المدير الفنى من فيروس كورونا الذى أصابه قبل أيام. "تقصى الحقائق" تستمع لأقوال قائد منتخب الشباب تليفونيا من فندق العزل أجرى بعض أعضاء لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة اتصالا هاتفيا بإبراهيم عادل لاعب بيراميدز وقائد منتخب الشباب الذى يتواجد في فندق العزل الصحى حاليا للإستفسار عن الأحداث في تونس التي حرمت المنتخب من المشاركة في البطولة الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021، ومنها عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية خلال الرحلة ما تسبب في تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين.

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