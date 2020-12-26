شكرا لقرائتكم خبر عن بيكلى يتقدم للمقاصة بالهدف الأول فى مرمى المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الإثيوبى شيمس بيكلى، صانع ألعاب مصر المقاصة، فى إحراز الهدف الأول لفريقه فى مرمى المصرى البورسعيدى لتصبح النتيجة بهدف دون مقابل لصالح الفريق الفيومى في المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالدورى.
بدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي ورجب عمران
خط الوسط: أحمد صبيحة وخالد أوتشو وهشام محمد وعبد الله مجدي
الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى
جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين وظهرت رغبة اللاعبين فى تحقيق الثلاث نقاط للتقدم فى جدول الترتيب بعدما نجحوا في تحقيق الفوز في اللقاء الأخير، إلا أن هجمات المقاصة كانت أخطر بكثير على مرمى المصرى ونجح أحمد مسعود حارس الفريق البورسعيدى في الزود عن مرماه .
فى الوقت نفسه قام على ماهر المدير الفني للمصرى وإيهاب جلال المدير الفني للمقاصة في توجيه لاعبيهم من على الخطوط ورفضوا الارتكان للدفاع من أجل أحراز هدف التقدم.
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