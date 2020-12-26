شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. المقاصة والمصرى 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين مصر المقاصة والمصرى بالتعادل السلبى في المباراة المقامة بينهما بإستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الرابعة للدورى.

بدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي ورجب عمران

خط الوسط: أحمد صبيحة وخالد أوتشو وهشام محمد وعبد الله مجدي

الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين وظهرت رغبة اللاعبين فى تحقيق الثلاث نقاط للتقدم فى جدول الترتيب بعدما نجحوا في تحقيق الفوز في اللقاء الأخير، إلا أن هجمات المقاصة كانت أخطر بكثير على مرمى المصرى ونجح أحمد مسعود حارس الفريق البورسعيدى في الزود عن مرماه .

فى الوقت نفسه قام على ماهر المدير الفني للمصرى وإيهاب جلال المدير الفني للمقاصة في توجيه لاعبيهم من على الخطوط ورفضوا الإرتكان للدفاع من أجل أحراز هدف السبق .