شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتان جديدتان بفيروس كورونا فى منتخب الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن ظهور حالتىّ إصابة جديدتين بفيروس كورونا فى صفوف منتخب الكرة النسائية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7 لاعبات، بخلاف 3 حالات فى الجهاز الطبى والإدارى، وتم عزل اللاعبات وإخضاعهن للعزل الصحى والبروتوكول العلاجى.

وسبق وأعلن مسئولو منتخب مصر للكرة النسائية اكتشاف 5 حالات مصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة لبنان الودية الأولى، وتم عزل اللاعبات الخمس واستدعاء 5 لاعبات جدد لخوض المباراة الودية الثانية أمام لبنان التى أقيمت اليوم.

وفاز المنتخب اللبناني لكرة القدم النسائية علي منتخب مصر دون الـ20 عاما بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية الدولية الثانية التى جمعت الفريقين باستاد بتروسبورت ضمن استعدادات حفيدات الفراعنة لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية وكأس العالم.

أحرز هدفى منتخب مصر ندا الغريب وليلي شريف، وأحرز أهداف المنتخب اللبناني كريستى معلوف هدفين وهدف لليلي اسكندر.

وكان منتخب مصر بقيادة أحمد رمضان قد فاز في المباراة الأولي علي منتخب لبنان بثلاثية مقابل هدف .

وحرص وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة علي النزول لغرف الملابس الخاصة بمنتخب مصر عقب المباراة وقام بتهنئتهن علي الأداء والمستوي الجيد وقام بتحفيز اللاعبات وطالبهن بالتركيز الشديد ومواصلة الاجتهاد والعمل .