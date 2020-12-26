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شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي خالد الغندور يزور الخليج 365 ويعقد ندوة موسعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الإعلامى خالد الغندور ضيفاً على مؤسسة الخليج 365، وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث فى جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها عن آرائه فى مختلف الملفات، وطبيعة العمل فى القنوات الفئوية والعامة والفرق بينهما، وتحدث الغندور عن وجوده داخل قناة نادى الزمالك ودور الإعلام فى الروح الرياضية بيين الجماهير، وحقيقة تفكيره فى خوضه انتخابات الزمالك ورده على اتهام إثارة الفتن بين جماهير قطبى الكرة المصرية.
وكان فى استقبال خالد الغندور خلال حضوره لمقر ”الخليج 365” خالد صلاح رئيس تحرير ومجلس إدارة الخليج 365، ودندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ الخليج 365، والزملاء فى القسم الرياضى وقام بعمل جولة فى مقر مؤسسة الخليج 365 للاطلاع على سير العمل فى المؤسسة وطريقة النشر وأشاد بسير العمل المنظم فى المؤسسة.
خالد صلاح يستقبل خالد الغندور
الغندور فى زيارة الخليج 365
الغندور فى زيارة الخليج 365
دندراوى الهوارى يشرح للغندور طريق العمل بصالة التحرير
الغندور فى استوديو الخليج 365
الغندور والزميل عمر الأيوبى
الغندور والزميل محمود القط
الغندور والمذيعات رغد وشروق
خالد الغندور فى صالة التحرير
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