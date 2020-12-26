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الإعلامي خالد الغندور يزور الخليج 365 ويعقد ندوة موسعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الإعلامى خالد الغندور ضيفاً على مؤسسة الخليج 365، وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث فى جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها عن آرائه فى مختلف الملفات، وطبيعة العمل فى القنوات الفئوية والعامة والفرق بينهما، وتحدث الغندور عن وجوده داخل قناة نادى الزمالك ودور الإعلام فى الروح بيين الجماهير، وحقيقة تفكيره فى خوضه انتخابات الزمالك ورده على اتهام إثارة الفتن بين جماهير قطبى الكرة المصرية.

وكان فى استقبال خالد الغندور خلال حضوره لمقر ”الخليج 365” خالد صلاح رئيس تحرير ومجلس إدارة الخليج 365، ودندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ الخليج 365، والزملاء فى القسم الرياضى وقام بعمل جولة فى مقر مؤسسة الخليج 365 للاطلاع على سير العمل فى المؤسسة وطريقة النشر وأشاد بسير العمل المنظم فى المؤسسة.

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خالد صلاح يستقبل خالد الغندور
الغندور فى زيارة الخليج 365 (1)
الغندور فى زيارة الخليج 365

 

الغندور فى زيارة الخليج 365 (2)
الغندور فى زيارة الخليج 365 

 

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دندراوى الهوارى يشرح للغندور طريق العمل بصالة التحرير

 

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الغندور فى استوديو الخليج 365

 

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الغندور والزميل عمر الأيوبى

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الغندور والزميل محمود القط

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الغندور والمذيعات رغد وشروق

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خالد الغندور فى صالة التحرير

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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