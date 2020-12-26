شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد.. ابن النادى أم باحث عن الطموح؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة بين نادى الزمالك، ومهاجم الفريق مصطفى محمد بسبب رغبته فى الاحتراف الخارجى، وأشارت تقارير صحفية إلى أنه أعلن التمرد على ناديه وغاب عن المران بدون إذن بسبب تمسك اللجنة المؤقتة التى تدير حاليًا ببقائه وعدم السماح له بالاحتراف فى الانتقالات الشتوية

وتلقى مصطفى محمد عرضا للاحتراف من فريق سانت إتيان الفرنسى بقيمة 3.5 مليون يورو وطالب مسئولو الأبيض بزيادة المقابل المادى مما يعنى تعقيد الصفقة أو تأجيل فكرة الاحتراف إلى ما بعد أوليمبياد طوكيو.

إلا أن مصطفى محمد يتمسك بموقفه خصوصا أنه صرح أكثر من مرة برغبته فى خوض تجربة قوية فى أوروبا بعد تألقه مع الأبيض والمنتخب الأوليمبى فى الموسم الماضى وتلقيه أكثر من عرض جيد

وانقسمت الآراء عبر مواقع التواصل ما بين مؤيد لموقف اللاعب الشاب وبحثه عن طموح جديد وآخرين ينتقدونه باعتباره ابن للزمالك ويجب بقائه فى الوقت الراهن.