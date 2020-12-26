آرسنال يستعيد توازنه بفوز كبير على تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

استعاد فريق آرسنال توازنه في الدوري الانجليزي بعدما نجح في تحقيق فوزا كبيرا ومهما أمام نظيره تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ديربي لندن ، والذي جمع الفريقين على ستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

تقدم آرسنال بالهدف الأول عن طريق اللاعب الكسندر لاجزيت في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، واضاف تشاكا الهدف الثاني في الدقيقة 44 ، قبل أن يختتم ثلاثية الجانرز اللاعب بوكايو ساكا في

الدقيقة 56 ، وسجل هدف تشيلسي الوحيد تامي إبراهام في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 17 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز الخامس .

جاء اللقاء سريعا وحماسيا من الفريقين ونجح لاعبو ارسنال في استغلال الفرص وترجمتها الى اهداف بينما فشل لاعبوا تشيلسي في

الوصول إلى شباك الجانرز لينتهي الشوط بتقدم ارسنال بهدفين دون رد .

وضم تشكيل أرسنال لمواجهة تشيلسي في ديربي لندن كل من:

في حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: هيكتور بيليرين - روب هولدينج - ماري - كيفن تيرني

خط الوسط: محمد النني - تشاكا - بوكايو ساكا - سميث - روي

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

بينما ضم تشكيل تشيلسي لمواجهة آرسنال في الدوري الانجليزي كل من:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: ريس جيمس - كيرت زوما - تياجو سيلفا - بين تشيلويل

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - ماسون ماونت

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - تامي إبراهام - تيمو فيرنر.