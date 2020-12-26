إنبى 21 سنة يهزم الأهلى بثنائية فى عقر داره

حقق فريق الشباب بنادى إنبى تحت 21 سنة مواليد 1999 ، فوزاً غالياً أمام نظيره الأهلى بهدفين نظيفين، على ملاعب النادى الأهلى بمدينة نصر ، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة دورى الجمهورية للشباب.

ونجح إنبى خلال الشوط الثانى فى ترجمة سيطرته الواضحة على اللقاء فى إحراز هدفى المباراة عن طريق البديل عبد الرحمن عمرو "بيدو" فى الدقيقة 80 ثم محمد شريف "حتحوت"

فى الدقيقة 85 ، لينجح الفريق البترولى فى الخروج بثلاث نقاط غالية فى عقر دار الفريق الأهلاوى .

شهدت المباراة تألق واضح للاعبين اسلام اشرف وأحمد عبد الحميد ومحمود ايتو،ومصطفى شكشك والحارس عمر مسعد ومحمد شريف وعبد الرحمن عمرو "بيدو" .

كما شهدت المباراة حضور وتواجد صلاح مصيلحى المستشار الفنى للقطاع وإبراهيم

محمد مساعد رئيس القطاع للشئون الإدارية ومجدى عبد الجواد مدير فنى حراس المرمى بقطاع الناشئين والأشبال ، بالإضافة إلي لفيف من مدربي قطاع الناشئين.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من : طارق عبدالله ( مدير فنى ) وهانى عبدالله ( مدرب عام ) وأشرف عبد الرحمن ( مدرباً ) وخالد فرحات ( مدرب حراس مرمى ) ونائل ناجى ( مديراً إدارياً ) ود. شادي ماهر ( طبيب ) ومحمود فهمي ( تأهيل إصابات ) ومحمد فوزي ( علاج طبيعى )