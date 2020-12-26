إنبى 17 سنة يضرب سموحة بثنائية بالجمهورية

حقق فريق الناشئين بنادى إنبى تحت 17 سنة مواليد 2003 ، فوزاً صعباأمام نظيره سموحة بهدفين مقابل هدفا ، على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17 , ضمن مباريات بطولة دورى الجمهورية للناشئين. نجح الفريق البترولى فى تقديم أداء جيد ومميز فى المباراة ، بقيادة مديره الفنى أحمد سراج ومعاونة على يحيى . أحرز هدفين إنبى :عمر رضا وأحمد ميسى . ويقود الفريق جهاز فنى مكون من : أحمد سراج ( مدير فنى ) وعلى يحيي ( مدرب عام ) ووائل سعيد ( مدرب مساعد ) وعزت عراقى ( مدرب حراس مرمى ) وإسلام إمام ( مديراً إدارياً ) ود. محمد فتحى ( طبيب ) وأكرم جابر ( أخصائى تدليك)

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