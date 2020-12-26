إنبى 14 سنة يهزم الزمالك بثلاثية

حقق فريق الناشئين بنادى إنبى تحت 14 سنة مواليد 2006 ، فوزاً هاماً أمام نظيره الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، على ملاعب نادى الزمالك بميت عقبة , ضمن مباريات الأسبوع الثالث لدورى الجمهوريةللناشئين
أحراز ثلاثية إنبى إبراهيم محمد ومحسن أشرف وعبدالله طارق .
وكان الفريق قد فاز فى أول مباراتين له بالبطولة على بيراميدز بهدفين دون رد، والمصرى بثلاثة أهداف
ويقود الفريق جهاز فنى مكون من: سعيد المصرى ( مدير فنى )وعماد مكى ( مدرب عام ) ، ومحمد صبحى ( مدرب حراس مرمى )
وهانى عبد الفتاح ( مديراً إدارياً ) د. ايهاب محمد عبد البارى ( طبيب )
وشادى محمد ( أخصائى تدليك)
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