إنبى 14 سنة يهزم الزمالك بثلاثية

حقق فريق الناشئين بنادى إنبى تحت 14 سنة مواليد 2006 ، فوزاً هاماً أمام نظيره الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، على ملاعب نادى الزمالك بميت عقبة , ضمن مباريات الأسبوع الثالث لدورى الجمهورية

للناشئين

أحراز ثلاثية إنبى إبراهيم محمد ومحسن أشرف وعبدالله طارق .

وكان الفريق قد فاز فى أول مباراتين له بالبطولة على بيراميدز بهدفين دون رد، والمصرى بثلاثة أهداف

مقابل هدفين .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من: سعيد المصرى ( مدير فنى )وعماد مكى ( مدرب عام ) ، ومحمد صبحى ( مدرب حراس مرمى )

وهانى عبد الفتاح ( مديراً إدارياً ) د. ايهاب محمد عبد البارى ( طبيب )

وشادى محمد ( أخصائى تدليك)