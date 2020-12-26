شوط أول سلبي بين المصري والمقاصة في الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر أمام نظيره المصري البورسعيدي بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ملعب ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

جاء الشوط متوسط المستوى وانحصر الاداء في وسط الملعب واستحوز لاعبوا المقاصة على الكرة وسيطروا على مجريات اللعب ولكن دون الوصول إلى شباك المصري الذي لم يمثل مهاجموه أي خطورة على دفاعات المقاصة لينتهي الشوط الأول

بالتعادل السلبي بدون أهداف .

بدأ المقاصة اللقاء بتشكيل ضم كل من :

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي ورجب عمران

خط الوسط: أحمد صبيحة وخالد أوتشو وهشام محمد وعبد الله مجدي

الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعماد فتحي ومصطفى شبيطة وعلى محمد وأحمد متعب ومروان حمدي

وصلاح عاشور وأحمد عادل " ميسي " ومحمد عادل "أمو".

بينما بدأ المصري البورسعيدي المباراة بتشكيل مكون من كل من :

أحمد مسعود في حراسة المرمي .

وفى خط الدفاع كل من : كريم العراقي، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي.

وفى خط الوسط كل من سعيدو سينبوري، فريد شوقي، أحمد رفعت، محمد عنتر، مصطفى سلطان.

وفى خط الهجوم: أحمد جمعة.

ويلعب فريق مصر المقاصة مباراته أمام المصري وهو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة ، بينما يخوض المصري المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.