آرسنال يتقدم على تشيلسي بهدفين في الشوط الأول

انهى فريق آرسنال الشوط الأول من مباراته أمام نظيره تشيلسي متقدما يهدفين دون رد، في ديربي لندن ، والذي يجمع الفريقين على ستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

تقدم آرسنال بالهدف الأول عن طريق اللاعب الكسندر لاجزيت في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، واضاف تشاكا الهدف الثاني في الدقيقة 44 .

جاء الشوط سريعا وحماسيا من الفريقين ونجح لاعبو

ارسنال في استغلال الفرص وترجمتها الى اهداف بينما فشل لاعبوا تشيلسي في الوصول إلى شباك الجانرز لينتهي الشوط بتقدم ارسنال بهدفين دون رد .

وضم تشكيل أرسنال لمواجهة تشيلسي في ديربي لندن كل من:

في حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: هيكتور بيليرين - روب هولدينج - ماري - كيفن تيرني

خط الوسط: محمد النني -

تشاكا - بوكايو ساكا - سميث - روي

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

بينما ضم تشكيل تشيلسي لمواجهة آرسنال في الدوري الانجليزي كل من:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: ريس جيمس - كيرت زوما - تياجو سيلفا - بين تشيلويل

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - ماسون ماونت

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - تامي إبراهام - تيمو فيرنر.

يدخل تشيلسي اللقاء وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يبدأ آرسنال المباراة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة .