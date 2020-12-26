طبيب الزمالك يكشف موقف ساسي وحالة مصابي فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تم الاطمئنان على حالة التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، وذلك بعد إصابته بكدمة تعرض لها في مرانأمس.
أضاف أسامة أن حالة ساسي جيدة.. موضحًا أنه فضل خوض اللاعب لتدريبات في جمانيزيوم النادي اليوم ، على أن ينتظم بشكل طبيعي غدًا
وفيما يخص المجموعة التي تعاني من الإصابة بفيروس كورونا ، فقد كشف أسامة عن أن حالتهم مستقرة، وسيخضعون لفحوصات خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم ، على أن يواصلوا البروتوكول العلاجي والعزل المنزلي خلال الوقت الحالي.
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