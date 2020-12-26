أشرف قاسم: الزمالك جاهز لمواجهة سموحة

أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق يواصل تدريباته بقوة، مشددًا على أن العمل متواصل استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل بالإسكندرية.

أضاف قاسم في تصريحاته للموقع الرسمي

للناد، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق أدى بعض التدريبات التأهيلية بجيمانيزيوم النادي اليوم، في ظل الكدمة التي تعرض لها أمس، وتواجد بالتدريبات وتم الاطمئنان عليه، وسيتواجد بالمران خلالالمرحلة المقبلة.

أشار المشرف العام بالزمالك إلى أن مصطفى محمد مهاجم الفريق شارك في جزء من مران اليوم، واستكمل باقي التدريبات بجمانيزيوم النادي، وتم الاطمئنان عليه.

واختتم أشرف قاسم تصريحاته بأن الجميع لديه ثقة في جميع لاعبي الفريق، حيث نعمل بشكل مستمر على توفير كل سبل الدعم والراحة من أجل الاستقرار وتحقيق النجاح.