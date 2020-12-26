حقق ابطال السلاح بنادى الصيد نتائج متميزة ببطولة كأس مصر التى أقيمت الجمعه بنادي السلاح السكندري،حيث حصد اللاعب عمرو خالد المركز الاول والميدالية الذهبية ،وجاء زميله محمد شكري بالمركز الثاني والميدالية الفضية زميله محمد شكري بالمركز الثاني والميدالية الفضية وعلي صعيد بطولة البنات حصدت اللاعبة منه كردي علي المركز الاول والميدالية الذهبية ويضم الجهاز الفني والإداري،الدكتور بلال بدوي مدير فني، وتامر هنداوي المدرب العام لسلاح الشيش،الدكتور خالد جمال ، واسلام سعيد مدربين ، والجهاز الإداري محمد عبد الوهاب مدير اداري،ومحمد الليثي ومحمد الجزار اداريين .

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..نتائج متميزة لسلاح نادي الصيد في كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.