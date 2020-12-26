وزير قطاع الاعمال يهنئ المحله بالفوز ويشيد بحارس المرمى وخط الدفاع والهجوم

هنأ هشام توفيق وزير قطاع الاعمال خلال صفحته على مواقع التواصل " الفيس بوك " فريق غزل المحله على فوز الفريقخلال لقائهم امام طلائع الجيش والتى اقيمت امس بستاد غزل المحله وانتهت بفوز زعيم الفلاحين بهدفين مقابل هدف طلائع الجيش والتى اقيمت امس بستاد غزل المحله وانتهت بفوز زعيم الفلاحين بهدفين مقابل هدف واشاد الوزير بهشام شعبان حارس مرمى فريق غزل المحله وكذا خط الدفاع بالكامل على تالقهم والزود عم مرماهم خلال المباراه مشيرا على ان خط الهجوم به مواهب جيده وانه يامل العمل على خط الوسط.

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