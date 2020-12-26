فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الوداد والمغرب الفاسي في الدوري المغربي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الوداد والمغرب الفاسي في قمة مباريات اليوم بمنافسات الدوري المغربي للمحترفين inwi، والمقرر لها مساء السبت 26 سبتمبر 2020 على ملعب مدينة فاس.

تقدم الوداد فى الدقيقة 30 بالهدف الاول عبر لاعبه التانزاني “سايمون مسوفا” جاء الهدف من جملة فنية رائعة انهاها مسوفا بتسديدة قوية فى الشباك.

تنقل مباراة “الوداد والمغرب الفاسي” على القناة المغربية الرياضية المفتوحة عبر القمر الصناعي النايل سات، بصوت المعلق الرياضي المغربي “هشام فرج”.

تقام مباراة الوداد والمغرب الفاسي على ملعب فاس الرياضي (المركب الرياضي لفاس)، وتنطلق في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت المغرب، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

يسعى نادي الوداد إلى مواصلة انطلاقته الرائعة في الدوري المغربي، بعدما حقق الفوز ثلاث مرات في أول أربع جولات، والشيء نفسه يخص نادي المغرب الفاسي العائد بعد غياب طويل عن البطولة.

وفاز المغرب الفاسي في مناسبتين وتعادل في مثلهما، بينما خسر الوداد مباراة أمام أولمبيك آسفي، ما يعني أن الفائز من مباراة اليوم سيتقدم على الآخر في جدول الترتيب.

ويحتل الوداد المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن المغرب الفاسي الرابع، والذي يتقدم بفارق الأهداف فقط عن شباب المحمدية.

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هدف تقدم الوداد (1-0)

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