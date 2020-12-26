فيديو يوتيوب | شاهد ملخص مباراة شباب الاهلي دبي وبني ياس في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب ملخص مباراة “شباب الاهلي دبي وبني ياس” في قمة مباريات اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 بالدوري الاماراتي للمحترفين (دوري الخليج العربي)، والمتهية بالتعادل السلبي.

بهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة، رفع بني ياس رصيده الى النقطة 20 فى المركز الرابع بجدول الترتيب، ورفع شباب الاهلي رصيده الى النقطة 15 فى المركز الثامن.

نقل مباراة “شباب الاهلي دبي وبني ياس” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الإماراتي “علي سعيد الكعبي”، كما نقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق الرياضي عبد الله السعدي.

واقيمت مباراة شباب الاهلي دبي وبني ياس على ستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

تراجع فريق شباب الاهلي دبي إلى المركز ال11 بجدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 14 نقطة بسبب تعرضه للتعادلين في مباراتين متتاليتين أمام الشارقة والظفرة قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام الفجيرة في الجولة العاشرة.

ولم يحقق شباب الاهلي دبي الفوز في الدوري الاماراتي هذا الموسم سوى 3 مرات من أصل 10 جولات كما لم يتذوق طعمه منذ جولتين، بينما تعادل خمس مرات، وخسر أمام الجزيرة والفجيرة.

إليكم فيديو ملخص المباراة..

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