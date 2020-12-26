بث مباشر | مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ارسنال وتشيلسي، في قمة مباريات اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، لحساب الجولة 15 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي تعرف باسم “البوكسينج داي”.

تنطلق مباراة ديربي لندن بين ارسنال وتشيلسي في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر ، 20:30 بتوقيت السعودية ، على ملعب الإمارات شمال عاصمة الضباب.

وينقل هذا اللقاء الساخن على قناة بين سبورت القطرية 1 و2 و4 بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل على قنوات سبورت تي في 1 البرتغالية وسكاي سبورتس البريطانية وكانال بلوس البولندية، بالاضافة إلى قناة كوسموتي سبورت 1 اليونانية.

يستضيف آرسنال هذا اللقاء وفي جعبته 14 نقطة فقط، في المرتبة الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، على غير العادة، ويحتاج الفريق للفوز من أجل الصعود خطوة واحدة فقط إلى الأمام.

أما تشيلسي ففي وضعية أفضل، بعدما هزم وست هام يونايتد في الجولة الماضية 3/صفر، حيث تقدم للمركز الخامس في البريميرليج برصيد 25 نقطة، وسيلعب بكل ما لديه من قوة على النقاط الثلاث لاستغلال تعادل ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد 2/2 في وقت سابق من الجولة، بهدف الانقضاض على المركز الثاني، والاقتراب أكثر من ليفربول المتصدر بـ 31 نقطة من 14 مباراة.

ويسعى رجال المدرب فرانك لامبارد للانتقام من رجال ميكيل آرتيتا، بعدما هزموا أمامهم في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي نهاية الموسم الماضي 2020/2019 بهدفين لهدف يوم 1 أغسطس من العام الحالي.

وفي آخر خمس مباريات بين الفريقين على كافة الأصعدة، فاز آرسنال في مناسبتين مقابل ثلاث لتشيلسي، وحدث التعادل مرة واحدة بنتيجة 2/2 في نهاية شهر يناير 2020 على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الدوري الانجليزي.

يغيب عن مباراة اليوم، صانع ألعاب منتخب المغرب وتشيلسي “حكيم زياش”، ويواصل الألماني مسعود أوزيل واليوناني سوكراتس باباستاثوبولوس الغياب عن صفوف المدفعجية لأسباب غير فنية، كما أُستبعد لاعب الوسط الغاني توماس بارتي للإصابة.

وتحوم شكوك حول إمكانية مشاركة تشيلويل وجيمس مع تشيلسي، وكذا أوباميانج ومارتينيلي مع آرسنال.

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آرسنال 2-0 تشيلسي

???? ملعب الإمارات (شمال لندن)

???? الدوري الانجليزي (الجولة 15)

⏰ جارية الآن

تشكيلة آرسنال: بريند لينو – ماري – تيرني – هولدينج – جرانيت شاكا – محمد النني – ساكا – هيكتور بيريين – سميث روي – مارتينيلي – ألكسندر لاكازيت

تشكيلة تشيلسي: إدوار ميندي – كورت زوما – تياجو سيلفا – جيمس – تشيلويل – نجولو كانتي – كوفاشيتش – ماسون مونت – تيمو فيرنر – كريستيان بوليسيتش – تامي أبراهام.

يُدير هذا اللقاء .. الحكم الدولي الانجليزي مايكل أوليفر

الشوط الأول

16 ???? بطاقة صفراء | بابلو ماري

34 ⚽️ هدف لآرسنال 1-0 | لاكازيت (ركلة جزاء)

44 ⚽️ هدف لآرسنال 2-0 | جرانيت شاكا (ركلة حرة مباشرة من 28 ياردة)

الشوط الثاني

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