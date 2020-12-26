ريال مدريد يؤكد وفاة أسطورته “أنطونيو خينتو”

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم السبت وفاة لاعبه السابق أنطونيو جينتو عن عمر ناهز الثمانين عامًا. أنطونيو هو شقيق باكو جينتو الفائز ست مرات بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي لازال يشغل منصب الرئيس الفخري للنادي الملكي. ولعب انطونيو جينتو في صفوف ريال مدريد في موسم -1961 1962 وفاز معه بلقب الدوري والكأس المحليين. وذكر بيان النادي الملكي اليوم السبت “ريال مدريد، رئيسه ومجلس الإجارة يعربون عن عميق حزنهم لرحيل أنطونيو جينتو”. وأضاف البيان “النادي يود أن يرسل تعازيه إلى كل أفراد عائلته، خاصة عزيزنا فرانسيسكو جينتو، أصدقائه ومحبيه وكل الأندية التي مثلها”. وسبق للمهاجم أنطونيو جينتو اللعب في صفوف ليفانتي وريسينج سانتاندير واوفيدو.

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