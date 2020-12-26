أغلى لاعب الماني في التاريخ “هافيرتز” يرسل هدايا عيد الميلاد إلى زملائه في ليفركوزن

فاجأ الألماني الدولي كاي هافيرتز، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، زملاءه السابقين في نادي باير ليفركوزن الألماني بإرسال هدية إليهم بمناسبة عيد الميلاد.

وبعث هافيرتز21/ عامًا/ إلى زملائه ورؤسائه السابقين و موظفي النادي والقائمين على رعاية الشباب بقميص لتشيلسي يحمل إهداء شخصيًا.

ووضع هافيرتز الهدية في صندوق أنيق يحمل شعار تشيلسي ومزين بأول حرفين من اسمه ورقم قميصه (29) ومعه بطاقة دون عليها شكره على الدعم الذي حظي به إبان فترة احترافه في باير ليفركوزن.

وفي تصريحات لصحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية الصادرة غدًا الأحد، قال رودي فولر المدير الرياضي لليفركوزن :” سُرِرْتُ بهذا للغاية، وأشكره على ذلك، فهذا هو كاي الذي كان وسيظل ابن نادينا”.

من جانبه، قال زيمون رولفس، مدير الكرة بالنادي:” هذا نابع من شخصية كاي الذي يتميز بأسلوبه وأناقته”.

كان هافيرتز قد انتقل إلى صفوف تشيلسي في سبتمبر الماضي بعد مضي عشرة أعوام على اللعب في صفوف باير ليفركوزن.