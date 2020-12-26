تقرير | صحيفة ماركا تحدد بدلاء ريال مدريد لتعويض راموس

يقترب شهر يناير، ولا يزال هناك أنباء متضاربة حول توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع قائده سيرخيو راموس بخصوص تمديد عقده الذي ينتهي الصيف القادم، ما جعل بعض الأسماء المرشحة لخلافته تظهر على الساحة في الآونة الأخيرة.

ويمكن للقائد سيرخيو راموس التحدث إلى الأندية الأخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وفقاً لقانون بوسمان، رغم أن هنالك بالطبع تفاؤل قوي داخل اللوس بلانكوس بأن قائدهم سيمدد عقده إلى ما بعد صيف 2021.

وعلى الرغم من كبر سن سيرخيو راموس، (34 عام) وبإعتباره جزءًا مهمًا من فريق زين الدين زيدان، إلا انه سيتوقف عن اللعب لريال مدريد في وقت ما في المستقبل القريب.

سواء كان عليهم اتخاذ خطوة على المدى القصير أو المدى الطويل، فقد نظرت صحيفة “الماركا الاسبانية” إلى عدد قليل من اللاعبين الذين قد يستهدفهم ريال مدريد ليحلوا محل قائدهم الحالي بمجرد رحيله في النهاية وأبرز هذه الأسماء هي:

باو توريس

بدأ مدافع فياريال “باو توريس” مع إسبانيا في آخر مباراتين من دوري الأمم الأوروبية جنبا إلى جنب مع راموس في مركز قلب الدفاع، لكنه قد ينتهي به المطاف إلى ملء مكانه على مستوى الاندية.

وأثبت اللاعب البالغ من العمر 23 عاما كونه واحدا من أعلى المدافعين ظهوراً في الدوري الاسباني في الموسمين الماضيين، وكلاعب بالقدم اليسرى، وقال انه لن يكون له أي مشكلة في خلافة راموس في ريال مدريد.

وقال باو توريس لأوندا سيرو عند مناقشة راموس في نوفمبر: “إنه قائد يجعل الحياة سهلة للغاية في معسكر المنتخب الوطني وهو يفعل الشيء نفسه على أرض الملعب، حيث أحاول دائمًا أن أكون نموذجًا له كثيرًا”.

وقع باو على تمديد عقده مع فياريال في عام 2019 لإبقائه في النادي حتى عام 2024، وشرطه الجزائي هو 50 مليون يورو، رغم أنه يرتفع إلى 65 مليون يورو في آخر 15 يومًا من نافذة الانتقالات.

ديفيد ألابا

ديفيد ألابا هو لاعب آخر يلعب بقدمه اليسرى، يمكن أن يصل إلى ريال مدريد قبل مغادرة راموس حيث ينتهي عقد النمساوي في بايرن ميونيخ نهاية هذا الموسم، مع رغبة النادي الملكي في التعاقد معه.

كان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في الأصل ظهيرًا أيسرًا، وقد تحول إلى واحد من أكثر المدافعين ثباتًا في أوروبا تحت قيادة هانز فليك، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية مع بايرن في 2019/20.

نظرًا لأن السرعة والترقب هما العاملان الأساسيان في المدافع ألابا، فإن زيدان سيحصل على قلب دفاع جاهز، سواء انضم مقابل رسوم في يناير أو مجانًا في الصيف.

جيوليس كوندي

بعد التعاقد مع راموس من إشبيلية في 2005، يمكن للوس بلانكوس أن يبحث مرة أخرى في ملعب رامون سانشيز بيزخوان على قلب دفاع جديد.

وارتبط جيوليس كوندي بقوة بالانتقال إلى مانشستر سيتي في الصيف، وتستند سياسة الانتقالات في إشبيلية على الشراء بسعر رخيص والبيع بسعر مرتفع.

أشار المدير الرياضي لإشبيلية مونشي إلى شرط الجزائي الخاص بكوندي البالغ 90 مليون يورو لذلك، فإن إبعاد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن النادي الأندلسي قد يكون مهمة صعبة في الوقت الحالي، لأن لديه عقد هناك حتى عام 2024.

إيدير ميليتاو

انفق ريال مدريد 50 مليون يورو للتعاقد مع البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو في 2019 مع وضع المستقبل في الاعتبار. ومع ذلك، حتى هذه اللحظة، لم يقنع البالغ من العمر 22 عامًا زيدان لإزاحة راموس أو رافائيل فاران من التشكيلة الأساسية.

وعندما لعب ميليتاو، بدا مرتبكًا، خاصةً بجانب فاران، الأمر الذي لا يبشر بالخير إذا رآه ريال مدريد خليفة راموس عندما وقعوا معه، لأن في غياب راموس في بعض الأحيان هذا الموسم، فضل زيدان ناتشو فرنانديز كقلب دفاع أيسر إلى جانب فاران.

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