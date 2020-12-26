اخبار مصر | رئيس الاهلي يطير إلى الامارات لتسلم جائزة نادي القرن الافريقي

غادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري القاهرة، اليوم السبت، متوجهًا إلى الإمارات، لتلبية دعوة مؤسسة “جلوب سوكر” وحضور الاحتفالية التي تقيمها ذات المؤسسة غدًا الأحد في دبي، لتكريم نادي ريال مدريد بوصفه نادي القرن، والنادي الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.

وذكر الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت أن الخطيب سيتسلم جائزة النادي الأهلي، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه المناسبة.

وكان رئيس الأهلي المصري تلقى خطابًا من مؤسسة “جلوب سوكر” في دبي قبل عشرة أيام، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها بحضور نجوم الكرة العالمية، ووافق الخطيب على قبول الدعوة.