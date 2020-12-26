اخبار الامارات | مدرب الوصل يحدد أهدافه

أبدى البرازيلي هيلمان المدير الفني لفريق الوصل، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على خورفكان 1 / صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال هيلمان في تصريحات نشرتها صحيفة “البيان” الإماراتية، إن فريقه كان بحاجة إلى هذا الفوز، خاصة مع تقديمه لأداء رائع في آخر ثلاث مباريات قبل مواجهة خورفكان دون تحقيق الفوز.

وأضاف المدرب البرازيلي أن فريقه يتحسن بشكل ملحوظ في الفترة الحالية، وذلك بفضل الثقة العالية التي يتحلى بها لاعبو الوصل في الوقت الحالي.

وأشار هيلمان إلى أن هدفه مع الوصل هو تكوين فريق قوي قادر على المنافسة وتحقيق اللبطولات.

ويحتل الوصل المركز الثامن برصيد 15 نقطة، فيما يحتل خورفكان المركز الحادي عشر برصيد ثماني نقاط.