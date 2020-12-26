قبل البوكسينج داي..كلوب يوجه رسالة مؤثرة إلى جمهور ليفربول

وجه يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رسالة مؤثرة إلى مشجعي الفريق بمناسبة احتفالات الكريسماس، وقد نشرها النادي بموقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة.

وجاء في نص رسالة كلوب للمشجعين :”كما اعتدت في الأعوام الماضية، أحب أن أكتب رسالة لجماهير ليفربول حول العالم لأتمنى لهم كريسماس سعيد. بعد العام الصعب الذي مررنا به جميعًا، بات من الأكثر أهمية بالنسبة لي أن أتوجه بهذه الرسالة بشكل مباشر إلى كل واحد منكم.”

وأضاف :”بالطبع لن ينسى أحد عام 2020 – لأسباب جيدة ولأسباب ليست بالجيدة، دعونا نصيغها هكذا .. نحن نعيش في ظروف غير مسبوقة، والأكيد أن جميعنا تأثر بفيروس كورونا بشكل أو بآخر. لقد غير هذا الوباء جميع مناحي الحياة الشخصية والعملية على حد سواء. من كان يتخيل قبل عام من الآن أن العالم سيتغير بهذا الشكل!؟ أننا سنعيش /إغلاقًا/ كاملًا ولن يتمكن أحد من السفر، والأهم أننا لن نستطيع رؤية أحبابنًا، إذا كان هناك درس مستفاد من هذه التجربة فهو أن الحياة غالية. كل شيء يمكن أن يتغير في لحظة، لذا علينا أن نقدر كل هذه الأشياء.”

وتابع :”ما لمسته أيضًا هو جانب الخير في البشر ودعمهم الهائل لبعضهم البعض عندما يعيشون الظروف ذاتها، أود أن أشكر كل العاملين في القطاع الصحي في كل أنحاء العالم، الأطباء والممرضين وأطقم المستشفيات وخدمات الطوارئ، على مجهودهم في الأشهر التسعة الماضية. يا إلهي! ماذا يمكنني أن أقول؟ حقيقة لا تسعني الكلمات لوصف مدى تقديري لكم وإعجابي بالعمل الذي تقومون به من أجل الناس في هذه الأوقات العصيبة. بالنيابة عن الفريق والنادي، شكرًا لكم. أنتم أبطال، ونتمنى لكم السلامة.”

وأضاف كلوب في رسالته أيضًا :”يحزنني أنه سيكون هناك من بينكم من يقرأون هذه الرسالة وقد فقدوا بعضا من أحبابهم بسبب هذا الفيروس. أقول لكم ولكل مشجعي الأندية الأخرى الذين عاشوا التجربة ذاتها سنصلي من أجلكم وستظلون في وجداننا، كذلك، اليوم وكل يوم، قلوبنا مع عائلات ضحايا هيلزبره والناجين والـ 96 الذين فقدوا أرواحهم. قوتكم وعزيمتكم وشجاعتكم تشكل مصدر إلهام لنا كل يوم.”

كذلك تحدث كلوب عن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى خلال 30 عامًا قائلًا :”بالطبع، عندما ننظر إلى عام 2020 اليوم وبعد سنوات من الآن، سيتذكر الجميع هذه الكلمات: ليفربول أبطال إنجلترا، وقعها جميل على الأذن، أليس كذلك؟، لقد كنا معًا في ليلة التتويج. أعتقد أنكم قد شاهدتم صور وفيديوهات الاحتفالات، وبعض الرقصات أيضًا!.”

وأضاف :”كان من المهم بالنسبة لي أن نتشارك تلك اللحظة التاريخية. اللاعبون استحقوا ذلك، لن أنسى أبدًا فترة الإغلاق التي قضيناها معا ولكن في تباعد إذا جاز لي التعبير. لم تكن الإشعارات تتوقف عن مجموعتنا على واتساب، ولكن ذلك كان دليلًا على جمال الروح السائدة بين لاعبي الفريق، أكثر ما أحبه في هذه المجموعة من اللاعبين، هو اتحاد الجنسيات والثقافات والخلفيات والمعتقدات المختلفة من أجل هدف واحد. إنه أمر رائع بحق، ويؤكد أننا نصبح أشخاصًا أفضل عندما نتحد.”

وجاء في ختام رسالة كلوب :”كما قلت في الفيديو على قناة النادي، ليس مهما نوع أو قيمة الهدية التي ستتلقاها اليوم، فالمهم هو تقدير وحب صاحب الهدية لك. استغلوا هذه اللحظات مع أحبائكم اليوم. إنها لحظات مُميزة، أينما كنتم في العالم، وأيا ما كانت الطريقة التي ستحتفلون بها، أتمنى لكم كريسماس سعيد وآمن، آمل أن يكون الفريق قد ساهم في رسم البسمة على وجوهكم في هذا العام الصعب على الجميع، ولا يسعني الأنتظار حتى أراكم قريبًا.”