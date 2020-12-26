حالات كورونا اليوم | إصابة نجم السد ومنتخب قطر

أعلن نادي السد القطري اليوم السبت إصابة أكرم عفيف لاعب الفريق الأول، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19-.

وسيغيب نجم المنتخب القطري وأفضل لاعب في آسيا لعام 2019، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام فريق نادي قطر بعد غد الإثنين في المرحلة الحادية عشر من دوري نجوم قطر.

كذلك سيغيب عن مواجهة الخريطيات في المرحلة الثانية عشر من الدوري، والمقررة في الثاني من يناير المقبل، حيث سيخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين وفقًا للإجراءات الإحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة القطرية.

وأعلن السد عن إصابة اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سريعا للملاعب.

وكان أكرم عفيف 24/ عامًا/ قد ساهم مؤخرًا في تتويج السد بلقب كأس أمير دولة قطر عقب فوزه في النهائي على العربي 2 / 1 في المباراة النهائية التي شهدت افتتاح استاد أحمد بن علي المونديالي في الريان بحضور 20 ألف متفرج.

ويمثل غياب عفيف خسارة كبيرة للإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد، خاصة أنه من الركائز الأساسية في خط هجوم الفريق، وسجل حتى الآن خمسة أهداف في الدوري.

ويحتل السد صدارة جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 28 نقطة من 10 مباريات بفارق سبع نقاط أمام الغرافة صاحب المركز الثاني.