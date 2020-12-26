قطر | الاهلي عازم على تقديم رد فعل إيجابي أمام الدحيل

شدد نيبوشا يوفوفيتش مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي القطري على أهمية المباراة المقررة غدًا الأحد أمام الدحيل في المرحلة الحادية عشر من دوري نجوم قطر، وأبدى تطلعه لتقديم رد فعل إيجابي بعد الهزيمة في المباراة الماضية أمام نادي قطر 1 / 4.

وقال نيبوشا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق أمام قطر في المرحلة الماضية، ومركز الأهلي في ترتيب جدول الدوري يفرضان عليه أن تكون له وقفة من أجل التقدم للأمام والتعلم من دروس الهزيمة.

وكان رصيد الأهلي قد تجمد عند 19 نقطة في المركز الثالث بفارق تسع نقاط خلف السد المتصدر ونقطتين خلف الغرافة صاحب المركز الثاني.

وأضاف نيبوشا في التصريحات التي نشرها موقع مؤسسة دوري نجوم قطر اليوم السبت :”من الضروري في كرة القدم أن يتطلع اللاعب دائمًا إلى الأمام ويعمل بكل طاقته من أجل الأفضل”، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيخبر لاعبيه بأن من لا يستطيع أن يلعب بكل قوة ويقدم الأداء المتميز في الملعب فأفضل له أن يبقى في منزله.

وقال نيبوشا :”منافسنا في الأسبوع الأخير من القسم الأول هو الدحيل، وهو فريق قوي ومواجهته ستكون قوية أيضًا، وأنا أحترمه كثيرا من واقع ‘سمه وقوته في الملاعب القطرية وهو حامل اللقب، ولكن بالمقابل، أنا أثق في قدرات لاعبي فريقي لتقديم مستوى مميز يبقي على الأهلي في مركزه الحالي في ترتيب الدوري.”

وأشار نيبوشا إلى أن الأهلي يفتقد لمشجعيه ومشاركة انفعالاتهم مع اللاعبين، وقال :”نحتاج لجمهورنا في الملعب ليدعمنا عندما نخسر ونعود أقوى بدعمه لنحقق الفوز ونحتفل معهم، وسأكون سعيدًا إذ حضر جمهور الأهلي للملعب وشجع الفريق.”

ومن جانبه، قال محمد العباسي لاعب الأهلي :”قمنا بطي صفحة مباراة نادي قطر التي خسرناها بنتيجة لم نكن نتوقعها، ونحن ما زلنا بين الأربعة فرق الأوائل وما زال في إمكاننا أن نحتفظ بمركز متقدم، وهدفنا وطموحنا منذ بداية الموسم أن نظل بين الأربعة الأوائل، والآن أمامنا مباراة الدحيل وهو فريق نحترمه جدًا، ومواجهته ستكون مهمة بالنسبة لنا من أجل المحافظة على المركز الذي نتواجد فيه حاليًا.”