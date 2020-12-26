شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا عبر «تويتر»: يا رب لك الحمد والشكر.. أبشركم قريبًا سأكون معكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر مؤمن زكريا، نجم الأهلي، تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» طمأن خلالها الجمهور على حالته الصحية. وكتب «زكريا»: «الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر.. أبشركم قريبا سأكون معكم». الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن زكريا عبر «تويتر»: يا رب لك الحمد والشكر.. أبشركم قريبًا سأكون معكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.