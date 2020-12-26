شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي × مانشستر يونايتد.. هدف عكسي يحبط تألق البرتغالي المذهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل خارج قواعده ضد ليستر سيتي وتعادل بنتيجة 2-2 في إفتتاح مباريات الجولة 15 من البريميرليج.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز خارج قواعده بالدوري للمرة الأولى هذا الموسم في مباراته السابعة، لتتوقف سلسلة انتصارات الفريق التي شهدت فوزه بأخر 10 مباريات متتالية خارج القواعد بالدوري (4 مباريات من نهاية الموسم الماضي وأول 6 مباريات في الموسم الحالي)، ويتعادل خارج قواعده للمرة الأولى منذ 19 يونيو الماضي (ضد توتنهام).

وفشل مانشستر يونايتد في استغلال الفرصة لتقليص الفارق مع المتصدر الحالي، ليفربول (31)، واكتفى برفع رصيد نقاطه إلى 27 نقطة في المركز الثالث، في حين أرتفع رصيد ليستر سيتي إلى 28 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وبدأ مانشستر يونايتد التهديف في المباراة عن طريق المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الذي سجل هدفه رقم 50 في البريميرليج، ليكون راشفورد (23 عامًا و56 يومًا) هو ثالث أصغر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد (خلال عهد البريميرليج) يسجل 50 هدفًا بعد واين روني (22 عامًا و157 يومًا) وكريستيانو رونالدو (22 عامًا و341 يومًا).

وعدل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق لاعب الوسط الشاب هارفي بارنس الذي سجل هدفه السابع في مباراته رقم 20 بمختلف البطولات هذا الموسم مع ليستر سيتي، وهو نفس سجله التهديفي مع الفريق خلال الموسم الماضي بأكمله (7 أهداف في 42 مباراة).

وقبل نهاية الشوط الثاني بـ11 دقيقة، أعاد البرتغالي المتألق برونو فيرنانديز الضيوف للمقدمة مسجلًا هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم، وهو سجل لم يحققه أي لاعب برتغالي في المسابقة منذ كريستيانو رونالدو في موسم 2008/2009.

وأوضحت الإحصائيات أن البرتغالي المذهل قد أشترك في تسجيل نصف أهداف مانشستر يونايتد في البريميرليج منذ أول مباراة له بقميص الفريق في فبراير الماضي، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 13 هدفًا من بين 60 هدفًا سجلهم مانشسر يونايتد خلال تلك الفترة.

وبينما كان الضيوف متأهبين للاحتفال بالفوز، باغت جيمي فاردي الجميع بتسجيل هدف التعادل لينقذ نقطة لصالح أصحاب الأرض الذين سيحافظون بشكل مؤقت على تواجدهم في مركز الوصافة.

وأوضحت الإعادة أن الهدف جاء بشكل عكسي عن طريق البديل أكسيل توانزيبي، ليحرم لاعبو اليونايتد فريقهم من نقاط هامة في صراع اللقب هذا الموسم.

وعلى الرغم من توقف سلسلة انتصارات اليونايتد، إلا أن الفريق أصبح هو الأول في عهد البريميرليج الذي يسجل هدفين أو أكثر في كل مباراة من المباريات الـ11 الأخيرة التي لعبوها خارج قواعدهم في البريميرليج، في سجل غير مسبوق في عهد المسابقة، ويتحقق للمرة الأولى في الدرجة الممتازة منذ مانشستر يونايتد نفسهم في الفترة بين 1958-1959 (13).