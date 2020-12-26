شكرا لقرائتكم خبر عن فولهام يتعادل مع ساوثهامبتون سلبيًا في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل فريقا فولهام وساوثهامبتون سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب «كرافين كوتيدج» ضمن الجولة الـ15 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وارتفع رصيد ساوثهامبتون بهذا التعادل إلى 25 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب فرق البريميرليج، ورصيد فولهام إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر.