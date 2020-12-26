شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق فريق نادي الإنتاج الحربي الفوز على ضيفه المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب «السلام» ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
أحرز المهاجم محمد عبدالمجيد هدف اللقاء الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 15، ليرتفع رصيد الإنتاج إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما بقى المقاولون أخيرا بلا رصيد من النقاط.
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