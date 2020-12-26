شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي يلزم قائد منتخب روسيا السابق بـ 100 ساعة خدمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قضت محكمة في مدينة موسكو الروسية،، بقضاء قائد المنتخب الروسي لكرة القدم السابق رومان شيروكوف 100 ساعة في خدمة المجتمع، بعدما قام بإهانة حكم مطلع هذا العام.
وذكرت وكالة أنباء «إنترفاكس» أن محكمة موسكو قامت بتغريم شيروكوف (39عاماً) مالياً.
ووجد القضاة أن شيروكوف مذنباً بإهانة حكم خلال مباراة ودية أقيمت في أغسطس، وضربه على وجهه ثم قام بركله.
وشارك شيروكوف في 56 مباراة دولية للمنتخب الروسي وارتدى شارة قيادة الفريق في 2014 وأنهى شيروكوف مسيرته كلاعب في 2016 بفريق سيسكا موسكو.
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