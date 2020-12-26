شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعقد اجتماعًا مع لاعبي الأهلي بالفيديو كونفرانس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقد اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم، موضحاً أن المدير الفني حرص على التواصل مع اللاعبين والتحدث معهم بشأن عدة أمور فنية خاصة بالارتباطات المقبلة.
وأشار مدير الكرة إلى أن موسيماني اجتمع باللاعبين قبل المحاضرة الفنية؛ للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية والحديث عن سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية.
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.
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