شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يحاضر لاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص جونسون على إلقاء محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة، وأبرز نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

ويلتقي الفريق مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.