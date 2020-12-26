شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يحاضر لاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص جونسون على إلقاء محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة، وأبرز نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.
ويلتقي الفريق مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.
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