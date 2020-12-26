شكرا لقرائتكم خبر عن «رابيد تيست» للاعبي الأهلي والجهاز الفني استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللاعبون اختبار «رابيد تيست» استعداداً للقاء الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل.

وخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري لاختبار رابيد تيست في إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريق مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.