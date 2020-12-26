«رابيد تيست» للاعبي الأهلي والجهاز الفني استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللاعبون اختبار «رابيد تيست» استعداداً للقاء الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل.
وخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري لاختبار رابيد تيست في إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات بطولة الدوري الممتاز.
ويلتقي الفريق مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.
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