شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: تعافي وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي تعافي الثلاثي، وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من الإصابة التي منعتهم من المشاركة في المباريات مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدير الكرة أن «الثلاثي» بات سليما وجاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءاً من اليوم، بعدما تخلصوا من إصابتهم، وانتهاء برنامجهم التأهيلي، وشارك الثلاثي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وغاب وليد سليمان ومروان محسن عن مباريات الفريق والتدريبات الجماعية؛ بسبب آلام الركبة، بينما غاب الشحات بعد إجرائه عملية في أصبع القدم.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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