شكرا لقرائتكم خبر عن كدمة قوية لأيمن أشرف تهدد مشاركته أمام الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة قوية في الرأس أثناء مشاركته في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أسامة مصطفى، قبل أن يعود لاستكمال المران وفقرات التدريب وينتظر حسم مصير مشاركة اللاعب في مباراة الاتحاد خلال المران المقرر غدا السبت ،ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

كانت هذه تفاصيل خبر كدمة قوية لأيمن أشرف تهدد مشاركته أمام الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.