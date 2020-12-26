شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوافق على إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب الجزيرة الخضراء بمطوبس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس جمال فهمى محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه بناءً على طلب اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وافق وزير الشباب والرياضة على إنشاء ملعب خماسى نجيل صناعى مُضاء ومسور بمركز شباب الجزيرة الخضراء، بمركز ومدينة مطوبس.
يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لإنشاء ملاعب منجله بمراكز الشباب وسيتم الإنتهاء منه خلال العام المالى الحالي.
ومن جانبه، أشاد رئيس المدينة بجهد المحافظ المشكور في هذا الخصوص.
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