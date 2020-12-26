شكرا لقرائتكم خبر عن ‏أهلي ٢٠٠٧ يفوز على الدرب الأحمر بخماسية في مهرجان البراعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ فاز على فريق الدرب الأحمر بنتيجة ٥ - صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من مهرجان البراعم للسوبر. جاءت أهداف الأهلي عن طريق يوسف عبد القوي (هدفان)، وزياد كمال وأحمد عصام ومازن هاني بهدف واحد لكل منهم.

بهذه النتيجة حصد الأهلي أول ثلاث نقاط في مهرجان البراعم، بعدما خسر في الجولة الأولى امام النصر بهدفين لهدف، مسجلاً بذلك ٦ أهداف مقابل هدفين في مرماه. ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ حسين شكري مديراً فنياً، ومحمد ماهر مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عثمان طبيباً، وأحمد فؤاد إدارياً، وإبراهيم رشاد المدلك.‏