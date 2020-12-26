شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ينهي اتفاقه مع ألابا.. واللاعب يوقع في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مسؤولو ريال مدريد لاتفاق مع النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، للانتقال إلى صفوفه في الصيف المقبل، وينتهي عقد ألابا مع بايرن، بنهاية الموسم الجاري، وقد أعلن النادي البافاري في وقت سابق، فشل التوصل لاتفاق مع اللاعب، حول توقيع عقد جديد.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن النادي الملكي توصل بالفعل لاتفاق مع ألابا، على تفاصيل عقده، وسيتم توقيعه في الفترة القانونية، بدءا من يناير المقبل، وتفعيله رسميا بنهاية الموسم، وسيوقع ألابا على عقد لمدة 3 مواسم، على أن يتقاضى 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.