شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن تعافي موسيماني من الإصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، تحول عينة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من إيجابية إلى سلبية، ليتأكد تعافيه من فيروس كورونا، الذي لحق به منذ فترة وتسبب في غيابه عن قيادة المارد الأحمر. وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الإجتماعى تويتر: «مستر موسيماني حمد الله على السلامة العينة سلبية». الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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