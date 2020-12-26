المتسابق عمر خالد يحرز بطولة سباق الدراجات الهوائية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أحرز المتسابق عمر خالد ياسين، اليوم، بطولة سباق الدراجات الهوائية المفتوحة التي نظمها اتحاد الدراجات الهوائية بعدن بإشراف مكتب الشباب والرياضة بعدن بمشاركة (21) متسابقا .



و قطع المتسابق عمر خالد السباق بزمن و قدره 54 دقيقة، فيما جاء المتسابق عبدالقادر آفاق عبدالقادر في المركز الثاني بزمن وقدره 56 دقيقة، وتلاه في المركز الثالث المتسابق جمال صالح الهرش بزمن و قدره 56 دقيقة .

وفي ختام السباق، كرم مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر و مدير عام تنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة عبدالله البكري و رئيس الاتحاد العام للدراجات و فرعه بعدن الفائز بالمركز الأول بكاس وميدالية وشهادة وحافز مالي، و الفائزان بالمركزين الثاني و الثالث من ميدالية وشهادة و حافز مالي، كما تم تكريم المشاركين في السباق بحوافز مالية .