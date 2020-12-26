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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المتسابق عمر خالد يحرز بطولة سباق الدراجات الهوائية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أحرز المتسابق عمر خالد ياسين، اليوم، بطولة سباق الدراجات الهوائية المفتوحة التي نظمها اتحاد الدراجات الهوائية بعدن بإشراف مكتب الشباب والرياضة بعدن بمشاركة (21) متسابقا .
و قطع المتسابق عمر خالد السباق بزمن و قدره 54 دقيقة، فيما جاء المتسابق عبدالقادر آفاق عبدالقادر في المركز الثاني بزمن وقدره 56 دقيقة، وتلاه في المركز الثالث المتسابق جمال صالح الهرش بزمن و قدره 56 دقيقة .
وفي ختام السباق، كرم مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر و مدير عام تنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة عبدالله البكري و رئيس الاتحاد العام للدراجات و فرعه بعدن الفائز بالمركز الأول بكاس وميدالية وشهادة وحافز مالي، و الفائزان بالمركزين الثاني و الثالث من ميدالية وشهادة و حافز مالي، كما تم تكريم المشاركين في السباق بحوافز مالية .
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