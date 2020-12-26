شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفشل في تجاوز ضمك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفض النصر وضمك استغلال ظروف بعضهما، ليخرجا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مرسول بارك في جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن لقاءات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأحرز هدفي النصر محترفه البرازيلي بيتروس (د:١٠، ٤٥+٣)، فيما أحرز هدفي ضمك سيرجيو فيتور (د:٣٦)، ومحترف النصر المدافع مايكون بالخطأ في مرماه (د:٤٨)، وبهذه النتيجة يصل كل منهما للنقطة الثامنة ويحتل النصر المركز الـ14 بفارق الأهداف عن ضمك الذي احتل المركز الـ15.



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