كيف ينهي الرائد سطوة الأهلي في القصيم؟

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يتفوق الأهلي في كل شيء هجوما ودفاعا وحتى تاريخيا، حيث لم يسبق للرائد الفوز على الأهلي في دوري المحترفين في بريدة، في حين تقابل الفريقان 24 مباراة، فاز الأهلي في 18 مباراة والرائد في 3، وحضر التعادل في 3 مباريات.والغريب أن الرائد لم يحقق أي فوز على أرضه، وكانت نتيجة التعادل (1-1) هي أفضل نتيجة يحققها بين جماهيره، فيما المباريات التي انتصر فيها على الأهلي كانت جميعها في جدة، وبقاسم مشترك حيث من سجل أهداف الفوز جميعهم لاعبون سابقون في الأهلي.
يملك الأهلي 19 نقطة، فيما يملك الرائد 11 نقطة، ويطمح الأهلي في الفوز للحفاظ على الفارق النقطي بينه وبين الهلال على الأقل أو تقليص الفارق إلى نقطة أو التساوي مع الهلال، وذلك حسب نتيجة مباراته مع الاتحاد.
ويعانى الرائد كثيرا، فخلال آخر خمس مباريات له في كل البطولات لم يسجل أي هدف، وكانت آخر مرة نجح فيها هجوم الرائد في التسجيل ضمن الجولة الخامسة عندما فاز على أبها (2-1).
في المقابل، يعد الأهلي صاحب أقوى هجوم برصيد 16 هدفا، في حين سجل الرائد 11 هدفا، ويتساوى الفريقان في عدد الأهداف التي هزت شباكه بواقع 13 هدفا.
تعرض الأهلي حتى الآن لخسارتين، فيما خسر الرائد 4 مباريات.
لاعبون سابقون بالأهلي سجلوا الفوز للرائد:
- عام 2009 المغربي جواد أقدار سجل هدفي الفوز(2-1)
- عام 2013 فيصل درويش بالنتيجة نفسها (2-1)
- آخر فوز حققه الرائد (5-4) سجل منها صالح الشهري 4 أهداف
- تقابلا في 24 مباراة
- فاز الأهلي في 18 مباراة
- فاز الرائد في 3
- حضر التعادل في 3 مباريات
- الرائد لم يحقق أي فوز على أرضه
- المباريات التي انتصر فيها كانت جميعها بجدة
- يملك الأهلي 19 نقطة
- يملك الرائد 11 نقطة
- مواصلة سلسلة الانتصارات والوصول للفوز الثالث على التوالي.
- المواصلة في مطاردة المتصدر الهلال والمنافسة على الصدارة.
- الخروج بالكلين شيت للمرة الثانية.
- فك الارتباط مع الهلال بوصفه أقوى هجوم حيث يتساويان بـ16 هدفا.
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