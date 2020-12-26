أبها يصطدم بصحوة الوحدة

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ويحتل أبها المركز الـ 11، وفاز في 3 مباريات وخسر 4 وتعادل مرتين، ويدرك مدرب الفريق عبدالرزاق الشابي ضرورة وأهمية النقاط الإيجابية التي ستساهم في مسيرة أبها في الدوري، على الأقل جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في الدور الأول، والبقاء في مراكز الدفء.وعلى صعيد الضيف الوحداوي صاحب المركز التاسع برصيد 12، فهو منذ انطلاق الموسم مع مدربه ايفو فيريرا غير مستقر في إدائه، ولا يؤمن بأنصاف الحلول، فهو من حقق الفوز 4 مرات وخسر في 5 مباريات، ويعد الفريق الوحيد بعد انقضاء 9 جولات لم يتذوق طعم التعادل.
ويبحث فرسان مكة عن تعثر الفرق التي تسبقه بفارق النقطة والنقطتين، ومواصلة تحقيق الانتصارات، على أمل الدخول في المراكز الأربعة الأولى، حيث لا يفصله عن صاحب المركز الثالث (الشباب) سوى 3 نقاط.
يذكر أن الفريقين التقيا 4 مباريات في دوري المحترفين، فاز الوحدة مرتين بنتيجة 4-1، وفاز أبها مرة واحدة 2-1، وتعادلا في أول لقاء جمعهما إيجابيا 2-2.
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