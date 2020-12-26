شكرا لقرائتكم خبر ديربي القادسية والاتفاق يشعل أجواء الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود ديربي الشرقية الذي يجمع الاتفاق (14 نقطة) بالقادسية (13 نقطة) من جديد للواجهة بعد عودة الأخير هذا الموسم لدوري المحترفين، وذلك على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ضمن مباريات الجولة العاشرة، في مواجهة متوازنة يطمح من خلالها القادسية لتعويض خسارته الأخيرة أمام الهلال، والعودة إلى سكة الانتصارات معتمدا على الثلاثي الأجنبي الكولومبي إسبيريا والمدغشقري أندريا والنيجيري ستانلي هوتاشي.

بينما يسعى المدرب الوطني خالد العطوي مدرب الاتفاق إلى استثمار حالة الصحوة التي يعيشها فريقه عقب الانتصار الأخير أمام الفيصلي، مستغلا توهج صانع لعب فريقه ومفتاح هجمات الفريق التونسي نعيم السيليتي الذي يشكل قوة ضاربة برفقة السنغالي سليمان دوكارا ومحمد الكويكبي مع احتمالية الدفع بالمغربي وليد إزاروا في خط المقدمة.

الفتح والفيصلي

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يستضيف فريق الفتح (10 نقاط) ضيفه الفيصلي (13 نقطة) في مواجهة الجريحين الخاسرين بالجولة الماضية.

ويهدف البلجيكي يانييك فييرا إلى الابتعاد عن مراكز الخطر والعودة للانتصارات، مستغلا وجود المغربي مراد باتنا في خط المقدمة بجوار علي الزقعان ومن خلفهما الجزائري سفيان بن دبكة ومروان سعدان، بينما سيعمد البرازيلي شاموسكا مدرب الفيصلي إلى وقف النزيف النقطي وتحقيق الفوز الرابع له بالدوري في ظل البداية المتواضعة التي ظهر بها الفريق هذا الموسم، بالدفع بالبرازيلي جليرمي والمغربي هشام فايق ومن أمامهما مهاجم الرأس الأخضر جوليو تفارس.