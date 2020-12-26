العين يسعى لتعويض خسارته على حساب التعاون

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ويحتل العين المركز 14 بـ 7 نقاط، وهو الرصيد نفسه مع النصر وضمك، ويرغب على أثره إيقاف زحف التعاون الذي أمطر شباك الشباب برباعية دون مقابل، ويريد تعويض خسارته من الوحدة بهدفين مقابل هدف.وحقق العين الفوز مرتين وخسر 6 مرات وتعادل في واحدة، كما فعل النصر وضمك، ويعد ثالث أضعف دفاع في الدوري مع الاتفاق بعد أن استقبلت شباكه 16 هدفا.
فيما يدرك التعاون مع مدربه باتريس كالديرون أهمية مواصله سكة الانتصارات، ولا تحتمل المرحلة المقبلة لسكري القصيم أي تعثر، فالفريق يحتل المركز الرابع وهو على بعد أمتار من تضييق المنافسة على الأهلي والشباب في مركز الوصافة، فهو يمتلك 14 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال، ولم يخسر سوى مرتين، وفاز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاث.
ويعد اللقاء بين الفريقين الأول عبر تاريخهما في دوري المحترفين.
فريق العين:
- فاز في مباراتين
- خسر 6 مباريات
- تعادل في واحدة
- استقبلت شباكه 16 هدفا
- يحتل المركز 14
- يمتلك 7 نقاط
- فاز في 4 مباريات
- خسر مباراتين
- تعادل في 3 مباريات
- يحتل المركز الرابع
- يمتلك 14 نقطة
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