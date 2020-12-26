موسيماني يعلن نبأ ساراً لجماهير الأهلي

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد سلبية المسحة التي خضع لها مؤخرا.

وكتب موسيماني تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، قال فيها: "أخيرًا، خرج الفيروس من جسدي".

وأضاف: "شكراً للجميع على الحب والدعم خلال الأسبوعين الماضيين الصعبين، شكراً الله، الحمد الله".

واختتم موسيماني تغريدته قائلاً: "لا أطيق الانتظار حتى أجتمع مجددا مع عائلتي موسيماني والأهلي".

وبعد إصابته بالفيروس المستجد، غاب موسيماني عن المباراتين الماضيتين للأهلي أمام غزل المحلة بالدوري المصري وسونيديب بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب "الأهلي we السلام".