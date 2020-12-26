الزمالك يبدأ مفاوضاته مع بديل مصطفى محمد

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو نادي الزمالك، بدأوا في التفاوض مع حسام حسن مهاجم سموحة، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل تمسك مصطفى محمد مهاجم الفريق، بالرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان مهاجم الزمالك الشاب مصطفى محمد قد تلقى أكثر من عرض من بينها نادي سان إتيان الفرنسي، في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب خلال الفترة الماضية، رفقة ناديه ومنتخب مصر.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مقرب من حسام حسن مهاجم سموحة قوله إن أحد المسئولين داخل اللجنة الفنية بنادي الزمالك، تواصل معه خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل استطلاع رأيه في التواجد في نادي الزمالك، وإمكانية الدخول مع نادي سموحة، في مفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن اللاعب أبلغهم مسئولو الزمالك بالموافقة على الانضمام للفريق الأبيض، لكنه لن يرحل عن النادي إلا بموافقة الإدارة.

وأشار المصدر إلى أن نادي الزمالك دخل معه في مفاوضات مع حسام حسن خلال الفترة الماضية، واللاعب طالب إدارة ناديه بإنهاء الصفقة حال وصول عرض رسمي من أي من القطبين، وحصل على وعد من إدارة نادي سموحة بذلك.

وتابع: "مسئول الزمالك الذي تواصل مع حسام حسن، أبلغه بأن باتشيكو المدير الفني للفريق، هو الذي يرغب في التعاقد معه بناء على قناعة منه بقدرات اللاعب، وقدرته على تعويض رحيل مصطفى محمد".

وواصل: "حسام حسن تلقى أكثر من عرض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أندية سعودية ومصرية، لكن الأمور لم تكتمل بسبب الاختلافات المالية مع إدارة نادي سموحة التي ترغب في تسويق اللاعب بصورة جيدة".

وبات مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك، قريبا من الرحيل في ظل وجود رغبة قوية من جانب أكثر من ناد في التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي خلال الميركاتو المقبل.