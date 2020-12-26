محمد صلاح في المركز الحادي عشر ضمن قائمة أفضل 20 صفقة في تاريخ البريميرليج

اختارت شبكة «سكاى سبورتس» البريطانية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، وجاء النجم المصري محمد صلاح ضمن أفضل 10 صفقة.

وجاء النجم المصري محمد صلاح، الذي انتقل إلى ليفربول الإنجليزي قادما صفوفه قادما من روما الإيطالي فى يناير 2017، في المركز الحادي عشر ضمن قائمة أفضل 20 صفقة في تاريخ البريميرليج.

وفيما تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد قادماً من سبورتنج لشبونة قبل أن يترك الدوري الإنجليزي إلى ريال مدريد، قائمة «سكاى سبورتس» لأفضل 20 صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وإليكم قائمة أفضل 20 صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي كالتالى:

1- كريستيانو رونالدو

2- تيري هنري

3- إريك كانتونا

4- فرانك لامبارد

5- روي كين

6- ديديه دروجبا

7- سول كامبل

8- واين روني

9- فينسنت كومباني

10- آلان شيرار

11- محمد صلاح

12-نجولو كانتي

13- دينيس بيركامب

14- فيرجيل فان دايك

15- جيانفرانكو زولا

16- ديفيد سيلفا

17- باتريك فييرا

18- إيدين هازارد

19- سيرجيو أجويرو

20- بيتر تشيك